توقعات بتوزيع لقاحات كورونا في الولايات المتحدة الشهر القادم

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قال "منصف محمد السلاوي" رئيس الفريق الحكومي الأمريكي لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا في تصريحات أدلى بها أمس الأحد، إنه من المتوقع أن يتم توزيع الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على المواطنين الأمريكيين في غضون الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر القادم، وذلك إذا سارت الأمور وفقا للخطة.وأضاف السلاوي في تصريحاته لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الخطة تهدف إلى شحن اللقاحات إلى مواقع التطعيم في غضون 24 ساعة من الموافقة، وتوقع أن يتم تطعيم أول شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم 11 أو 12 ديسمبر.وكانت شركة فايزر قد قدمت طلبا إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية للحصول على تصريح للاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا الذي أنتجته، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية التابعة للهيئة يوم 10 ديسمبر للبت في هذا الطلب.وأشار السلاوي إلى أنه إذا أجازت الهيئة هذا الطلب فمن الممكن أن يتم توزيع اللقاح تجاريا في غضون العام القادم. وقال أيضا إن مستوى الفعالية الذي تم إظهاره في لقاحيْ كل من شركة فايزر وشركة موديرنا يجعل من الممكن توزيع اللقاح على 70% من السكان مما سيؤدي إلى تحصينهم بمناعة قطيع حقيقية، متوقعا أن يحدث ذلك في غضون شهر مايو القادم.