الحكومة الكورية تؤمّن لقاحات ضد فيروس كورونا لأكثر من 60% من السكان

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قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الكوري الجنوبي "بارك ننغ هو" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد إن الحكومة أمنت ما يكفي من لقاحات مضادة لفيروس كورونا لتطعيم أكثر من 60% من سكان البلاد، وذلك من خلال المشاورات ذات الصلة التي تجريها مع شركات الأدوية العالمية.وأوضح الوزير "بارك" في تصريحاته التي أدلى بها إلى برنامج للكي بي إس، أن الحكومة وعدت سابقا بتأمين لقاحات لحوالي 30 مليون شخص، أي 60% من إجمالي عدد السكان، وأنها تجري مفاوضات بشأن الحصول على عدد أكبر، مع شركات الأدوية.وتعمل الحكومة حاليا على تفاصيل شروط العقود لتأمين سلامة اللقاحات في عملية التوزيع والإمدادات، حيث تتطلب بعض اللقاحات، مثل تلك التي تم تطويرها بشكل مشترك بين شركة "فايزر" الأمريكية وشركة "بايو إن تك" الألمانية، مجمدات بدرجة حرارة فائقة البرودة في أثناء التوزيع.وجدد الوزير موقف الحكومة بشأن تأمين أكبر عدد ممكن من اللقاحات والتأكد من سلامتها واستخدام الحيطة في هذه العملية.