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أكد وزير الدفاع الكوري "صوه أوك" على أهمية امتلاك كوريا الجنوبية القوة الفائقة لتحقيق السلام الحقيقي في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف الوزير "صوه" في كلمة ألقاها خلال احتفال عقد اليوم الاثنين في مقبرة "ديجون" الوطنية بمناسبة الذكرى العاشرة على تعرض جزيرة يونبيونغ لقصف من كوريا الشمالية، أن الكوريتين تبذلان جهودا للقضاء على عهد المواجهة والصراع، وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.وقال إن هذا العام يصادف الذكرى العاشرة على الهجوم المدفعي الكوري الشمالي على جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية والذكرى السبعين على اندلاع الحرب الأهلية الكورية، مؤكدا أن الجيش الكوري الجنوبي سيحمي السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية عن طريق تعزيز وضعيته الدفاعية القوية حتى لا تتكرر أحداث الماضي المأسوية.وأشار إلى أن كوريا الشمالية شنت هجوما مدفعيا مفاجئا على جزيرة "يونبيونغ" الكورية الجنوبية يوم الثالث والعشرين من نوفمبر 2010، وأشاد بشجاعة الجنود الكوريبن الجنوبببن في أثناء صد الهجوم.وأضاف أن تضحية أولئك الجنود الذين لقوا مصرعهم بسبب القصف المدفعي الكوري الشمالي قد أسهمت في الحفاظ على السلام، ووضعت حجر الأساس لإنشاء نظام جديد للسلام في شبه الجزيرة الكورية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وزير دفاع كوري جنوبي في احتفال بهذه الذكرى منذ 5 سنوات.