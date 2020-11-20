اختتام الدورة الـ15 لمجموعة العشرين بإصدار بيان ختامي

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اختتمت أمس الأحد الدورة الـ15 لقمة مجموعة العشرين بعد يومين من انعقادها عبر الفيديو برئاسة المملكة العربية السعودية.وقد تم في اليوم الأول من اجتماعات قمة مجموعة العشرين تناول القضايا المتعلقة بحجر كورونا الصحي والعمل على إعادة اقتصادات المجموعة إلى مسارها، حيث تعانى من صعوبات بسبب جائحة كورونا.وفي اليوم الثاني من أعمال القمة، تبادل قادة الدول الأعضاء الآراء حول المستقبل الشامل والمستدام، وسبل تقديم الدعم للفئات الأكثر تأثرا بالجائحة، والقضاء على عدم المساواة، وحماية البيئة، إلى جانب مواجهة التغيرات المناخية.وفي البيان الختامي، اتفق القادة المشاركون على بذل جهود مستمرة لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حركة الأفراد الأساسيين.وشددوا على أهمية توفير لقاحات وعلاجات مضادة لفيروس كورونا للجميع بشكل عادل، وتعهد الرئيس "مون جيه إين" بأن تستمر كوريا الجنوبية في دعم الجهود الدولية لتوفيراللقاحات للدول الناشئة.