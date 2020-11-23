مؤشر كوسبي يغلق فوق مستوى 2,600 نقطة ويسجل أعلى مستوى قياسي على الإطلاق

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سجل مؤشر الأسهم القياسي في كوريا الجنوبية أعلى مستوى له على الإطلاق، وسط موجة شراء من المستثمرين الأجانب، مدفوعًا جزئيًّا بالتفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد المرشحة.وارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب (كوسبي) بمقدار 49.09 نقطة أو 1.92% اليوم الاثنين، لينهي التداول عند مستوى 2,602.49 نقطة.وقد تم تسجيل المستوى القياسي الأعلى السابق لمؤشر كوسبي في 29 يناير 2018، عند مستوى 2,598.19 نقطة.وفي وقت سابق خلال اليوم، وصل المؤشر عند 2,604.92 نقطة، ليتجاوز بذلك أعلى مستوى للتداول اليومي في قرابة 34 شهرًا، بعد وصوله إلى 2,607.10 نقطة في 29 يناير 2018.وقام الأجانب بعمليات شراء صافية لليوم الثالث عشر على التوالي، حيث تُعزى موجة الشراء إلى التوقعات المتزايدة بشأن لقاح فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيف حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.كما ارتفع مؤشر "كوسداك" للشركات التكنولوجية، حيث كسب 3.11 نقطة، أو 0.36%، ليغلق عند مستوى 873.29 نقطة.وعلى صعيد الصرف الأجنبي، ارتفعت العملة المحلية بمقدار 3.9 وون مقابل الدولار، ليصل سعر الدولار عند الإغلاق إلى 1,110.4 وون.