رئيس البرلمان يدعو الأحزاب السياسية لإعادة اجتماع لجنة مكافحة الفساد

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دعا رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ صوك" الأحزاب السياسية إلى عقد اجتماع آخر للجنة المكلفة بتقديم توصيات حول المرشحين لرئاسة الوكالة الجديدة لمكافحة الفساد.وقدم بارك هذا الطلب خلال اجتماع عقده أمس الاثنين مع قادة الحزب الديمقراطى الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسى.وقد تدخل رئيس البرلمان بعد فشل اللجنة في الانتهاء من تقديم التوصيات بسبب وجود خلافات حزبية خلال اجتماعها الثالث الذي عقد يوم الخميس الماضي.ويُطلب من اللجنة أن توصي بمرشحيْن اثنين لرئاسة مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين الحكوميين، ولكن لم يحصل أي مرشح حتى الآن على الموافقات المطلوبة من ستة من أعضاء اللجنة السبعة، بما في ذلك اثنان يمثلان حزب قوة الشعب.وقد وافق الحزب الحاكم، الذي يريد إطلاق الوكالة خلال هذا العام، على طلب رئيس البرلمان، بينما قال رئيس الحزب "كيم تيه نيون" إن حزبه سيراجع في الوقت نفسه التعديلات على القوانين ذات الصلة لتسهيل الإطلاق السريع للوكالة في حالة استمرار الحزب المعارض في رفض التعاون.