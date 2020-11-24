شركة أسترا زينيكا تقول إن فعالية لقاحها المضاد لفيروس كورونا تبلغ 70%

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أفادت تقارير بأن لقاح فيروس كورونا الذي تم تطويره بشكل مشترك بواسطة شركة "أسترا زينيكا" وجامعة "أوكسفورد" قد أظهر فعالية متوسطة بنسبة 70% في الوقاية من الفيروس.ووفقا لتقارير وسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة بلومبرغ، كشفت شركة الأدوية البريطانية أمس الاثنين عن تحليل مؤقت للتجارب السريرية التي أجريت باستخدام نظامين مختلفين من الجرعات، حيث أظهر أحدهما، الذي تلقى فيه المشاركون نصف جرعة ثم جرعة كاملة بعد شهر، أن اللقاح كان فعالا بنسبة 90%، بينما أظهر الآخر، الذي يتضمن جرعتين كاملتين كل على حدة لمدة شهر أو أكثر، فعالية بنسبة 62%.ويعتبر الرقم أقل من اللقاحين المرشحين الآخرين اللذين طورتهما شركتا فايزر وموديرنا، اللتان قالتا في النتائج الأولية في وقت سابق من هذا الشهر إنهما فعالان بنسبة 95%.ونظرا لوجود قاعدة إنتاج لها في كوريا الجنوبية، فقد تم ذكر شركة "أسترا زينيكا" ضمن الموردين المحتملين للقاحات فيروس كورونا لكوريا الجنوبية.