كوريا تفرض التباعد الاجتماعي من المستوى 2 في سيول الكبرى

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بدأت السلطات الكورية الجنوبية في فرض لوائح أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي في منطقة سيول الكبرى والمنطقة الجنوبية الشرقية وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقالت الحكومة إنه تم فرض المستوى 2، وهو ثالث أعلى درجة في نظام الإنذار من فيروس كورونا المكون من 5 مستويات، وذلك على منطقة العاصمة، بينما تم فرض المستوى 1 ونصف في مقاطعة جولا، خلال الأسبوعين القادمين بدءا من اليوم الثلاثاء.وبموجب مخطط المستوى 2، يتعين على المنشآت عالية الخطورة، مثل ذلك النوادي الليلية والحانات، تعليق أعمالها. وسيُسمح للمطاعم بتقديم الطعام حتى الساعة 9 مساء، مع توفر خدمات الوجبات السريعة والتوصيل فقط بعد ذلك. ولن يُسمح بتناول الطعام في الأماكن المغلقة في المقاهي على مدار اليوم، مع توفير خدمات الوجبات السريعة والتوصيل فقط.وسوف يتعين على المنشآت الرياضية الداخلية وقف أعمالها بعد الساعة 9 مساء. وسيتم وضع سقف للحضور في منطقة سيول الكبرى عند ثلث عدد الطلاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية، والثلثين في المدارس الثانوية.