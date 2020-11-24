ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا للشهر الثاني في نوفمبر

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ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر نوفمبر الجاري.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، إن مؤشر ثقة المستهلك المركب قد بلغ 97,9 نقطة في شهر نوفمبر، بزيادة مقدارها 6,3 نقطة مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق.وتمثل هذه القراءة زيادة للشهر الثاني على التوالي بعد أكبر نمو شهري منذ أحد عشر عاما وستة أشهر في شهر أكتوبر الماضي.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقد تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر، قبل أن تقرر الحكومة تشديد قواعد التباعد الاجتماعي. وأرجع البنك المركزي التحسن في معنويات المستهلكين إلى زيادة الأنشطة الاقتصادية وسط إجراءات التباعد الاجتماعي المريحة والتفاؤل بشأن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا. وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات الناس المستقبلية حول أسعار المساكن، والذي لم يتم تضمينه في مؤشر ثقة المستهلك، بمقدار 8 نقاط على أساس شهري ليصل إلى 130 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2013.