بيغون يزور كوريا الجنوبية الشهر القادم

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من المتوقع أن يزور نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" كوريا الجنوبية الشهر القادم ضمن جولة آسيوية.ووفقا لمصادر دبلوماسية في واشنطن أمس الاثنين، يخطط بيغون للقيام برحلة إلى آسيا تشمل زيارة إلى كوريا الجنوبية في أوائل ديسمبر.وسوف يرافق بيغون، الذي يشغل أيضا منصب الممثل الخاص للولايات المتحدة لكوريا الشمالية، أليكس وانغ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون كوريا الشمالية.ومن غير المرجح أن تحقق رحلة بيغون المتوقعة أي تقدم في المفاوضات النووية المتوقفة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لأنها ستأتي قبل أقل من شهرين من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 20 يناير.وسوف تكون رحلة بيغون إلى كوريا الجنوبية هي الأولى من نوعها منذ أوائل يوليو الماضي.