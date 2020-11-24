بايدن يعين أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية

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قرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعيين أول وزير خارجية في حكومته كما قام باختيار مستشاره للأمن القومي، أمس الاثنين.وقالت تقارير من العاصمة الأمريكية واشنطن إن بايدن اختار نائب وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكين ليكون أول وزير للخارجية في إدارته القادمة، كما اختار جيك سوليفان، كبير مستشاري السياسة لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، في منصب مستشار الرئيس للأمن القومي، وتعيين أليخاندرو مايوركاس، نائب وزير الأمن الداخلي السابق، رئيسا جديدا لوزارة الأمن الداخلي.وأصدر فريق بايدن الانتقالي هذا الإعلان على صفحته الرئيسية.ومن المعروف أن بلينكين وسوليفان مستشاران رئيسيان لسياسات بايدن الخارجية، ويقومان بأدوار في تأسيس نهج يدعو الولايات المتحدة إلى استعادة علاقاتها مع الدول الحليفة لها. كما يتشارك الاثنان في حلول وأفكار بايدن حول المحادثات النووية مع كوريا الشمالية التي تتضمن نهجا مرحليا وعقوبات من أجل إعادة بيونغ يانغ إلى طاولة الحوار.