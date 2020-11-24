إدارة الخدمات العامة الأمريكية تخبر بايدن بأن انتقال السلطة يمكن أن يبدأ رسميا

Photo : YONHAP News

أفادت تقارير بأن إدارة الخدمات العامة الأمريكية قد تأكدت من أن الرئيس المنتخب جو بايدن هو "الفائز الواضح" في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 3 نوفمبر.وقال تقرير نشرته وكالة "اسوشيتد برس" للأنباء أمس الاثنين إن إدارة الخدمات العامة الأمريكية قد أكدت أنه يمكن الآن نقل السلطة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.وقد أبلغت إدارة الخدمات العامة بايدن في رسالة بأن إدارة ترامب مستعدة لبدء عملية الانتقال الرسمية. وبعد خطاب التأكيد، أمر ترامب أخيرا جهاز الأمن العام وفريقه بالتعاون مع الفريق الانتقالي التابع لبايدن.وكان ترامب قد كتب تغريدة على تويتر أمس الاثنين قال فيها إنه سيواصل القتال وأنه يعتقد أنه سينتصر، ومع ذلك، من أجل مصلحة البلاد، فقد أوصى بأن تفعل إدارة الخدمات العامة ما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وأنه أبلغ فريقه بفعل الشيء نفسه.