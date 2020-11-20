إدارة الخدمات العامة الأمريكية تعلن بايدن الفائز في الانتخابات

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أعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية أمس الاثنين أن "جو بايدن" هو الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد 16 يوما من إعلان "بايدن" فوزه يوم السابع من نوفمبر.وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لم يوافق على نتائج الانتخابات.وبهذا سيتمكن فريق الرئيس المنتخب "جو بايدن" من الحصول على التمويل الفيدرالي اللازم لبدء عملية نقل السلطة إلى الإدارة الديمقراطية القادمة.وقالت "إميلي ميرفي" رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إن إدارة الرئيس "ترامب" مستعدة لتسليم السلطة، مشيرة إلى أن القرار الذي يسمح ببدء الانتقال الرئاسي إلى "بايدن" هو قرارها وحدها، وقد تم اتخاذه وفقا للقانون والوقائع. وأضافت أن القرار ليس له أي علاقة بالدعاوى القضائية وإعادة فرز الأصوات الجارية حاليا.ومن جانبه، قال الرئيس "ترامب" في تغريدة كتبها على تويتر إنه أوصى مساعديه بالقيام بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وأبلغ فريقه بأن يقوم بالشيء ذاته، لكنه أضاف أنه سيواصل إقامة دعاوى قانونية بشأن نتائج فرز الأصوات، معربا عن اعتقاده بأنه سيكون فائزا في الانتخابات.