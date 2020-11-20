استمرار الرحلات لمنطقة بان مون جوم رغم رفع مستوى التباعد الاجتماعي

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صرح مسؤول في وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية بأن الرحلات السياحية إلى قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" سوف تستمر دون توقف، رغم فرض لوائح أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي ليكون عند المستوى 2.وأضاف أنه سيتم تشديد عمليات الحجر الصحي بشأن الرحلات السياحية إلى منطقة "بان مون جوم" تماشيا مع التباعد الاجتماعي المعزز، مشيرا إلى أن الوزارة لا تفكر حاليا في وضع حد لعدد المشاركين في تلك الرحلات وتحركاتهم داخل المنطقة.وقد استؤنفت الرحلات السياحية إلى منطقة "بان مون جوم" الحدودية يوم الرابع من نوفمبر بعدما كانت قد توقفت نتيجة لتفشي حمى الخنازير الإفريقية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.وكانت هذه الزيارات الميدانية تنظم في العام الماضي أربع مرات يوميا وبمشاركة 80 شخصا في كل مرة، إلا أنه تقرر الآن تنظيمها مرتين يوميا وبمشاركة 40 شخصا في كل مرة، بدءا من نوفمبر الجاري، بسبب فيروس كورونا.وقال المسؤول إن الرحلات إلى "بان مون جوم" ستتعرض للتوقف في حالة رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى 3.