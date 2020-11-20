سفير كوريا الجديد لدى اليابان يدعو إلى حل القضايا المعلقة بين البلدين

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قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" بتعيين النائب البرلماني السابق عن الحزب الديمقراطي الحاكم "كانغ تشانغ إيل" سفيرا جديدا لكوريا لدى اليابان.ويرى المراقبون أن تعيين نائب برلماني سابق لتولى منصب السفير الكوري لدى اليابان يستهدف إيجاد انفراجة في العلاقات بين سيول وطوكيو، والتي تعاني من جمود منذ فترة طويلة.وأعرب السفير المعين "كانغ" في مقابلة مع قناة "كي بي إس" عن أمله في حل قضيتي اتفاق تبادل المعلومات العسكرية الذي تسعى الحكومة الكورية لإلغائه، والقيود التي فرضتها الحكومة اليابانية على صادرات بعض المنتجات اليابانية إلى كوريا الجنوبية، في آن واحد.وأضاف أن قضية التعويضات المالية لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية يمكن حلها بشكل تدريجي من خلال الحوار.وأكد السفير "كانغ" على ضرورة أن تبذل اليابان جهودا لتحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية من أجل إنجاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو العام القادم.وتوقع أن ينتهج رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" سياسات جديدة تهدف إلى تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو.