المستثمرون الأجانب يواصلون شراء الأسهم الكورية منذ بداية نوفمبر

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تجاوز مؤشر كوسبي مستوى 2600 نقطة أمس الاثنين، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.ويرجع السبب في ارتفاع مؤشر كوسبي إلى قيام المستثمرين الأجانب بشراء الأسهم الكورية، حيث واصلوا عمليات الشراء منذ بداية شهر نوفمبر الجاري باستثناء يوم واحد.وبلغ إجمالي صافي قيمة الأسهم الكورية التي اشتراها الأجانب خلال الـ23 يوما الأولى من هذا الشهر 6.4 تريليون وون، وهي ثاني أكبر قيمة شراء صافية على أساس شهري من قبل المستثمرين الأجانب .وكان الأجانب قد اشتروا أسهم الشركات ذات الصلة بصناعات الصحة الحيوية فور تفشي فيروس كورونا، لكنهم ركزا على شراء أسهم الشركات ذات الصلة بالصادرات منذ بداية النصف الثاني من هذا العام.تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الكورية بدأت تتعافي في الآونة الأخيرة، حيث زاد حجم الصادرات بنسبة 11% خلال العشرين يوما الأولى من نوفمبر الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بفضل الانتعاش في تصدير أشباه الموصلات والهواتف المحمولة.وتعد كوريا الجنوبية ثاني أكثر دول مجموعة العشرين من حيث معدل ارتفاع سوق الأسهم هذا العام.