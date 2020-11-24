الرئيس الأمريكي المنتخب يرشح أنتوني بلينكن وزيرًا للخارجية الأمريكية

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" عن تشكيلة إدارته للأمن القومي، حيث تضمنت عددًا من المسؤولين السابقين في إدارة الرئيس الأسبق "باراك أوباما"، ومن بينهم المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية "أنتوني بلينكن".وخلال حملة "بايدن" الرئاسية، أعرب "بلينكن"، نائب وزيرة الخارجية السابقة، عن معارضته لعلاقة الرئيس "دونالد ترامب" بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، التي وصفها بأنها تضفي الشرعية على الطاغية فقط.وبدلًا من نهج "ترامب" المعتمد على "إما الكل وإما لا شيء، من الأعلى إلى الأسفل"، يدعو "بلينكن" إلى التوصل إلى صفقات أصغر مع كوريا الشمالية على مراحل.كما دعا "بلينكن" إلى العمل الوثيق مع حلفاء الولايات المتحدة، مثل كوريا الجنوبية واليابان، والضغط على الصين لوضع ضغوط اقتصادية حقيقية لدعوة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات.وقد أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "تشيه يونغ سام"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إلى خبرة "بلينكن" في قضايا شبه الجزيرة الكورية.وإلى جانب المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية، تم تعيين "جيك سوليفان"، كبير مستشاري السياسات لوزيرة الخارجية السابقة "هيلاري كلينتون"، مستشارًا جديدًا للأمن القومي في إدارة "بايدن".وسوف يعمل وزير الخارجية الأسبق "جون كيري" كمبعوث للمناخ.وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي اعترفت فيه إدارة الخدمات العامة الأمريكية رسميًّا بفوز الرئيس المنتخب "بايدن" يوم الاثنين، بعد 16 يومًا من إعلانه النصر.