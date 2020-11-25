وزيرة العدل توقف النائب العام عن العمل بتهمة الفساد

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أوقفت وزيرة العدل الكورية الجنوبية "تشو مي إيه" المدعي العام "يون سوك يول" عن مهامه بسبب تهم الفساد الموجهة إليه. وأعلنت "تشو" عن هذا القرار غير المسبوق في إحاطة إعلامية أمس الثلاثاء، حيث قالت إنها بصفتها المشرف الأعلى على النيابة، لم يعد بإمكانها تحمل استمرار "يون" في مهامه كمدعٍ عام، ودعت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه. وتُعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ الدستوري لكوريا الجنوبية التي يقرر فيها وزير للعدل إيقاف المدعي العام. وقالت تشو إن الوزارة حققت في عدة مزاعم فساد ضد يون وتحققت من صحة تهم فساد "خطيرة وضخمة"، بما في ذلك لقاء غير مناسب مع مالك شركة إعلامية كبرى. كما يتُهم يون بإجراء مراقبة غير قانونية في القضايا الكبرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بوزير العدل السابق تشو غوك، وعرقلة التحقيقات بشأن عدة قضايا أخرى، بما في ذلك قضية تتعلق برئيسة الوزراء السابقة هان ميونغ سوك. وقالت الوزيرة إن يون عرقل أيضا التحقيقات مع نفسه برفضه الاستجواب من قبل مفتشين من الوزارة وجها لوجه، وفشل في الالتزام بالحياد السياسي المطلوب من النيابة. وجاء قرار الوزيرة في أعقاب خلافات طويلة الأمد بين الجانبين حول إصلاح النيابة. وقد ظلت تشو، التي تسعى إلى استكمال إجراءات الإصلاح القضائي، تنتقد يون منذ فترة طويلة لرفضه التعاون معها، ووصفته بأن لديه "ولاء لزملائه المدعين العامين وأنه حليف لكتلة المعارضة" على الرغم من تعيينه من قبل الرئيس. وخلال هذه العملية، ظهر يون كمرشح رئاسي محتمل، متجاوزا في بعض الأحيان المرشحين الرئاسيين من الحزب الديمقراطي الحاكم، في استطلاعات الرأي العامة. وخلال مراجعة برلمانية الشهر الماضي، قال يون إنه سينظر في طرق لخدمة المجتمع والجمهور بشكل أكبر عندما تنتهي فترة ولايته التي تبلغ عامين العام القادم، وهي ملاحظة اعتبرها الكثيرون توحي بطموح سياسي. وردا على قرار الوزيرة، قال يون إنه بذل قصارى جهده للدفاع عن الحياد السياسي للنيابة، مشددا على أنه لم يفعل شيئا مخجلا كنائب عام. وقال المدعي العام أيضا إنه سيتخذ إجراءات قانونية ردا على ما أسماه بـ"الإجراءات غير القانونية وغير العادلة" ضده.