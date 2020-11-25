الحزب المعارض يدعو للتسلح نوويا إذا لم تتخل بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية

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قال الرئيس المؤقت لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، إن بلاده بحاجة إلى التفكير في تسليح نفسها بأسلحة نووية إذا واصلت كوريا الشمالية التمسك ببرنامجها النووي. وأدلى "كيم تشونغ إين" بهذا التصريح في اجتماع مع المراسلين الأجانب في سيول أمس الثلاثاء، حيث قال إنه بالنظر إلى موقف بيونغ يانغ، فإن هناك فرصة ضئيلة لحدوث انفراجة في مفاوضات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والإدارة الأمريكية القادمة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن. واشار إلى أنه سيكون من الصعب على حكومة الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إدارة سياساتها تجاه كوريا الشمالية بالطريقة التي اتبعتها، بعد تولي بايدن منصبه. ومع ذلك، قال كيم إن التسلح النووي لن يكون خيارا إلا إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من تزويد كوريا الجنوبية بمظلة نووية. وفيما يتعلق بنزاع سيول الطويل مع طوكيو حول قضية العمل القسري في اليابان في زمن الحرب، قال رئيس الحزب المحافظ إن هذه القضية ستحل فقط من خلال المحادثات بين كبار قادة البلدين. كما أجاب كيم عن سؤال حول موقف سيول فيما يتعلق بالتوتر المتزايد بين واشنطن وبكين، حيث قال إنه من الأفضل لسيول أن تحافظ على علاقات منفصلة مع الصين بناء على التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.