بي بي سي تختار رئيسة وكالة مكافحة الأمراض الكورية ضمن أقوى 100 امرأة هذا العام

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اختارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ" ضمن أكثر 100 امرأة تأثيرا وإلهاما خلال هذا العام.وأعلنت بي بي سي يوم الاثنين عن قائمة بأسماء النساء من جميع أنحاء العالم اللاتي يقدن التغيير ويحدثن فرقا "في هذه الأوقات المضطربة".ووصفت بي بي سي "جونغ" بأنها "صائدة الفيروسات"، وأيضا بأنها تتميز بـ"الشفافية والهدوء"، وهو ما ظهر خلال إحاطاتها الإعلامية اليومية.وفي خطاب تقدير، منحت "جونغ" الفضل في ذلك إلى زملائها العاملين في مجال الرعاية الصحية في كوريا الجنوبية، وقالت إنهم "كرسوا أنفسهم للتعامل مع الوباء". كما تعهدت "بمحاولة مساعدة العالم ليصبح أكثر أمانا من خلال تعزيز القدرات ضد الأمراض".وضمن نفس القائمة، جاءت أيضا "سارة غيلبرت" التي ترأس مركز أبحاث جامعة أوكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إلى جانب رئيسة الوزراء الفنلندية "سانا مارين"، والناشطة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ "أغنيس تشاو".