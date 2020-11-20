بايدن يتعهد بتعزيز التحالفات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

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تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بتقوية تحالفات الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقال إن "أمريكا تكون أقوى عندما تعمل مع حلفائها".ووفقا لتقارير نشرتها وكالة رويترز للأنباء ووسائل إعلام أخرى، أدلى بايدن بهذه التصريحات أمس الثلاثاء في أثناء تقديمه لفريق الأمن القومي الذي اختاره، وذلك في مؤتمر صحفي في ولاية ديلاوير، بحضور أعضاء الفريق.وقال بايدن إن أولئك المرشحين لن يقوموا فقط بإصلاح السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي للجيل القادم، بل وسيعيدون تشكيلها أيضا، موضحا أن فريقه مستعد لقيادة العالم.وقد عين بايدن مساعده المخضرم للأمن والسياسة الخارجية أنتوني بلينكين كمرشح لوزارة الخارجية، وجيك سوليفان مستشارا للأمن القومي.ومن جانبه شدد بلينكين على ضرورة العمل مع الحلفاء، وتعهد بالعمل بتواضع وثقة، وقال إن الولايات المتحدة لا تستطيع حل جميع مشاكل العالم بمفردها، وهي بحاجة إلى التعاون والمشاركة مع الدول الأخرى.