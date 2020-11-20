بي تي إس أول فرقة كورية تفوز بترشيح غرامي

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تم ترشيح فرقة البوب الكورية الجنوبية بي تي إس لجائزة غرامي، لتصبح أول فنان بوب كوري جنوبي يتم ترشيحه للجائزة الأمريكية الموسيقية المرموقة.وكشفت أكاديمية التسجيلات أمس الثلاثاء عن أسماء المرشحين لعام 2021 قبل حفل توزيع جوائز غرامي الثالث والستين يوم 31 يناير.وتم ترشيح فرقة بي تي إس بأحدث أغنية منفردة لها بعنوان "داينامايت" في فئة أفضل أداء ثنائي ومجموعة.وسوف تتنافس الفرقة الكورية الجنوبية مع أربعة آخرين، من بينهم جاستن بيبر وليدي غاغا وأريانا غراندي.وبعد إعلان الترشيح، عبر أعضاء بي تي إس على الفور عن سعادتهم وامتنانهم على وسائل التواصل الاجتماعي لكل الذين استمعوا إلى موسيقاهم. وقالت الفرقة في تغريدة على تويتر إن جمهورها هو من صنع المعجزة بأن تصبح بي تي إس فرقة مرشحة لجائزة غرامي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح فرقة كورية جنوبية لجميع جوائز الموسيقى الأمريكية الثلاث الكبرى، التي تشمل جوائز بيلبورد الموسيقية وجوائز الموسيقى الأمريكية.