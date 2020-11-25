وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء

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من المنتظر أن يصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، بعد أكثر من عام من آخر زيارة له في ديسمبر 2019.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن وزير الخارجية الصيني سيقوم بزيارة رسمية بدعوة من الوزيرة كانغ كيونغ هوا، حيث سيتم عقد أول محادثات وزارية خارجية وجها لوجه بين البلدين منذ تفشي فيروس كورونا.ومن المقرر أن يصل وانغ إلى كوريا قادما من اليابان مساء اليوم الأربعاء، وأن يجري محادثات مع كانغ صباح الغد الخميس في مقر وزارة الخارجية في سيول. وسوف يلتقي أيضا مع مسؤولين في المكتب الرئاسي بعد ظهر الغد، ومع رئيس البرلمان "بارك بيونغ صوك" يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يناقش وانغ خلال الزيارة التعاون في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى سيول، والتي يمكن أن تتم خلال هذا العام.وسوف تشمل المحادثات أيضا السياسات المتوقعة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ومؤتمر الحزب الحاكم في كوريا الشمالية المقرر عقده في يناير.