عودة مؤشر معنويات الشركات في كوريا إلى مستويات ما قبل وباء كورونا

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تحسنت معنويات الشركات في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، حيث انتعش مؤشرها إلى المستويات التي كان عليها قبل تفشي وباء كورونا في البلاد.وأوضح تقرير نشره البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد بلغ 78 نقطة في نوفمبر الجاري، بزيادة مقدارها 4 نقاط مقارنة بما كان عليه في الشهر الماضي.ويذكر أن المؤشر كان قد حقق 75 نقطة في شهر يناير الماضي قبل تفشي فيروس كورونا محليا في كوريا.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بشأن مستقبل الاقتصاد.ومع ذلك، قال البنك المركزي إن المؤشر لا يعكس الارتفاع الأخير في الإصابات، حيث تم إجراء المسح في الفترة من 10 إلى 17 نوفمبر.وقد ارتفع المؤشر الرفعي للشركات المصنعة بمقدار 6 نقاط على أساس شهري ليصل إلى 85 نقطة في نوفمبر، كما ارتفع مؤشر مسح الأعمال للشركات غير المصنّعة، التي تشمل المطاعم وشركات البيع بالجملة والتجزئة، بمقدار 4 نقاط ليصل إلى 73 نقطة.