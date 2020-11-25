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السياسية

الولايات المتحدة تخفض تحذيرها من السفر إلى كوريا الجنوبية إلى المستوى 2

Write: 2020-11-25 11:29:32

الولايات المتحدة تخفض تحذيرها من السفر إلى كوريا الجنوبية إلى المستوى 2

Photo : YONHAP News

خفضت الولايات المتحدة تحذيرها من السفر إلى كوريا الجنوبية بمقدار درجة إلى المستوى الثاني في نظامها ذي الأربعة مستويات، أمس الثلاثاء، حيث صارت تنصح مواطنيها بممارسة "المزيد من الحذر".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن هذا القرار على صفحتها الرئيسية على الإنترنت، حيث أوضحت أنه تم تخفيض مستوى التحذير بمقدار درجة واحدة اعتبارا من يوم أول من أمس الاثنين.
وبالنسبة لأسباب هذا القرار، قالت إن كوريا الجنوبية استأنفت معظم خيارات النقل، بما في ذلك عمليات المطار، والعمليات التجارية مثل الرعاية النهارية والمدارس. وأضافت أنه تم الإبلاغ عن حدوث تحسن في مجالات أخرى.
وكانت الولايات المتحدة قد طبقت تحذير "إعادة النظر في السفر"، وهو ثاني أعلى تحذير، على كوريا الجنوبية، في شهر أغسطس الماضي.
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