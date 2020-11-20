تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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صرح مركز التعامل مع الأمراض الوبائية والسيطرة عليها اليوم بأن كوريا شهدت 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة التراكمية 31 ألفا و735 حالة.وبهذا زاد عدد الحالات بـ33 حالة مقارنة مع اليوم السابق ليسجل أكثر من 300 حالة لليوم الثاني على التوالي.تجدر الإشارة إلى أن المركز كان قد قام برفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى 2 أمس.ومنذ بدء الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا في كوريا، بلغ عدد الأيام التي سجل فيها عدد الحالات الجديدة أكثر من 300 حالة 7 أيام حتى الآن، ليتساوي عددها مع الموجة الثانية في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.ورغم أن عدد الحالات بالأمس لم يبلغ بعد الرقم اليقاسي المسجل يوم 27 أغسطس والبالغ 441 حالة، فإنه على المرجح أن يزداد انتشار الفيروس خلال الأيام القادمة ة مما جعل بعض المراقبين يتوقعون بتجاوز مستوى الموجة الثانية.ومن بين حالات الإصابة الجديدة الـ382، 363 حالة محلية المصدر و19 حالة واردة من الخارج.