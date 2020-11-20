الحكومة تشدد على التعامل بشكل صارم مع الجرائم ضد المرأة

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صرح الرئيس الكوري "مون جيه إين" بأن كل أشكال العنف تعتبر جرائم، لكن العنف ضد المرأة بصفة خاصة يعتبر أخطر الجرائم، مؤكدا على أن حكومته سوف تتعامل بشكل صارم مع هذا النوع من الجرائم.وأشار في منشور كتبه اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه يتم ارتكاب العنف ضد المرأة في المجتمع الكوري في أماكن غير مرئية وقريبة وغير قابلة لتلقي المساعدة، مشددا على أنه يتوجب علينا جميعا أن نكون مراقبين ومساعدين للمشاركة في القضاء عليه.كما قال إن الحكومة ستبذل جهودها في المستقبل أيضا للتصدي بشكل صارم لمختلف الجرائم ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، والمطاردة، والجرائم الجنسية الرقمية، بالإضافة إلى حماية الضحايا على نحو كامل.وبمناسبة تخصيص الفترة من اليوم وحتى الأول من ديسمبر القادم كفترة لالقضاء على العنف ضد المرأة، أشار الرئيس مون إلى أن تخصيص هذا الأسبوع يمثل عهدا قاطعا وضعته حكومته لتحمل كل المسؤوليات عن منع العنف ضد المرأة.