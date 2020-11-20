تصادم بين المعسكرين الحاكم والمعارض بشأن وقف المدعي العام

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أدى قرار وزيرة العدل "تشو مي إيه" بتطبيق عقوبة على المدعي العام "يون سوك يول" ووقفه عن العمل، إلى تصاعد المصادمات بين المعسكرين الحاكم والمعارض.فمن جانبه وصف الحزب الديمقراطي الحاكم الاتهامات الست الرئيسية التي وجهتها وزارة العدل إلى المدعي العام بأنها "مثيرة للصدمة"، وقال إن أكثر التهم إثارة للصدمة هي تهمة تفتيش القاضي الذي تولى محاكمة وزير العدل السابق "جو كوك"، مؤكدا على أن جمع المعلومات عنه بشكل مسبق كاف للتشكيك في هذه العملية.وردا على موقف المدعي العام القائل إنه سيتصدى قانونيا لقرار وزيرة العدل الذي وصفه بأنه "غير قانوني وظالم"، أكد الحزب الحاكم على أن هذا الموقف يشير إلى أن النيابة العامة لا تزال تدرك خطورة المسألة.وقال زعيم الحزب الحاكم "لي ناك يون" إنه طلب من الحزب استعراض إمكانية إجراء تحقيق برلماني في هذه القضية.وفي المقابل، وجه المعسكر المعارض انتقادات حادة لقرار وزيرة العدل، وقال إن صورة الحزب الحاكم الذي ينتقد المدعي العام تشبه صورة "زعيم عصابة إجرامية". وقال زعيم التكتل الحزبي لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "جو هو يونغ" إن إبعاد المدعي العام عن مهامه سيسجل تاريخا مخزيا في تاريخ الدستور الكوري، مشددا على أن وزيرة العدل تمثل مشكلة ولكن الرئيس "مون جيه إين" الذي وافق ضمنيا عليها يمثل مشكلة أكبر.