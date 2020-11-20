كوريا تسجل أقل مستوى في عدد المواليد الجدد في سبتمبر

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انخفض عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي بأكثر من 500، بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ليسجل أقل مستوى حسب معيار أشهر سبتمبر، كما كان عدد المواليد أقل من عدد الوفيات، ليستمر الانخفاض الطبيعي لعدد السكان في كوريا للشهر الحادي عشر على التوالي.جاء ذلك في تقرير بعنوان "اتجاه عدد السكان في سبتمبر 2020" أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم.وطبقا للتقرير، بلغ عدد المواليد في شهر سبتمبر 23 ألفا و566 بانخفاض بلغ 524، أي بنسبة 2.2 % مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ليسجل أقل مستوى له حسب معيار أشهر سبتمبر منذ بدء إجراء الإحصاءات ذات الصلة.أما إجمالي عدد المواليد خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام فقد بلغ 21 ألفا و768، بانخفاض نسبته 3.4 % مقارنة نفس الفترة من العام الماضي.ومن ناحية أخرى بلغ عدد الوفيات في شهر سبتمبر الماضي 24 ألفا و361 حالة وفاة، بارتفاع قدره 791، أي بنسبة 3.4 % مقارنة مع العام الماضي، ليسجل عدد الوفيات أعلى مستوى حسب معيار أشهر سبتمبر.وقال التقرير إن السبب في زيادة عدد الوفيات يرجع أساسا إلى استمرار شيخوخة السكان، مشيرا إلى أن عدد الوفيات قد تأثر أيضا بالوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن حجم هذا التأثير ليس كبيرا.