إلغاء زيارة وزير التوحيد الكوري إلى الولايات المتحدة هذا العام

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تم إلغاء زيارة وزير التوحيد الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" إلى الولايات المتحدة قبل انطلاق حكومة الرئيس المنتخب "جو بايدن".وصرح مسؤول في وزارة التوحيد اليوم بأن الوزير قرر عدم القيام بالزيارة في غضون هذا العام، وقال إنه بالنظر إلى أوضاع وباء كورونا في الولايات المتحدة، فقد رأى أن شهر ديسمبر غير مناسب للقيام بالزيارة، وبالتالي فإنه سيقوم بها في أنسب وقت لاحقا.وكان الوزير "لي" يخطط لزيارة واشنطن الشهر القادم ليجتمع مع عدد من الرموز السياسية هناك من أجل شرح الأفكار حول التعاون الصحي والطبي مع كوريا الشمالية، لكن تفاقم انتشار فيروس كورونا هناك جعله يقلص من عدد تلك اللقاءات، إلى جانب ضرورة التزامه بالحجر الصحي المنزلي لفترة طويلة بعد عودته إلى البلاد.وسوف تراقب وزارة التوحيد الكورية الجنوبية تطورات انتشار فيروس كورونا هناك، وتعيد تخطيط الزيارة بعد تولي بايدن السلطة رسميا يوم 20 يناير القادم.