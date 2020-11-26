تأكيد إصابة 70 مجندا في الجيش بفيروس كورونا

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تم تأكيد إصابة ما لا يقل عن 70 من الجنود الجدد في الجيش الكوري الجنوبي بفيروس كورونا، في معسكر تدريب تابع للجيش في بلدة "يون تشون" الحدودية في مقاطعة "كيونغ كي".ووفقا لوزارة الدفاع، اختبر الجيش حوالي 860 من المجندين والمدربين في ذلك المعسكر، وظهرت نتيجة اختبار 69 منهم إيجابية أمس الأربعاء، بالإضافة إلى مصاب آخر في وقت سابق من يوم الخميس.وتم الإبلاغ عن أول مريض في المعسكر صباح الأربعاء بعد ظهور أعراض الحمى والسعال عليه. وقد كانت نتيجة اختباره سلبية عند دخوله إلى المعسكر.وقد دفع تفشي الفيروس في المعسكر إلى تعليق تحركات القوات، وإجراء اختبار الفيروس لجميع المجندين والضباط والعاملين المدنيين في المعسكر.ويُخشى من ارتفاع عدد الإصابات، وبالتالي تخطط السلطات لإجراء اختبارات على 290 من المجندين الآخرين اليوم الخميس.وقال الجيش إن وزير الدفاع "سوه أوك" عقد اجتماعا طارئا عبر الفيديو شارك فيه كبار القادة العسكريين في وقت متأخر من أمس الأربعاء، حيث دعا الوزير إلى استجابة أقوى لتفشي المرض وإدارة أفضل للقوات، وأصدر تعليماته للجيش بالحفاظ على وضعية الاستعداد.