محادثات بين وزيري خارجية كوريا والصين اليوم

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من المقرر أن يجري وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين محادثات اليوم الخميس في سيول، حيث تلتقي وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" مع نظيرها الصيني "وانغ يي"، في الساعة 10 صباحا في وزارة الخارجية في سيول، في أول محادثات تُعقَد وجها لوجه منذ تفشي فيروس كورونا.وبعد المحادثات، سيقوم "وانغ" بزيارة مجاملة إلى الرئيس "مون جيه إين" في مكتبه الرئاسي بعد ظهر اليوم.ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع شؤون التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس كورونا، وزيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى سيول، التي قد تتم هذا العام.ومن المتوقع أيضا مناقشة تغيير القيادة في الولايات المتحدة ومؤتمر الحزب الحاكم في كوريا الشمالية المقرر عقده في يناير.وخلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني مع الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان"، ومستشار الأمن الرئاسي "مون تشونغ إين"، ورئيس البرلمان "بارك بيونغ صوك".