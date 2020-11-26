صغار المدعين العامين يحتجون على إيقاف النائب العام

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بدأ صغار المدعين العامين في اتخاذ إجراءات جماعية احتجاجا على أمر وزيرة العدل "تشو مي إيه" بوقف النائب العام "يون صوك يول" عن مهامه.ونشر المدعون الشبان المكلفون بالأنشطة البحثية في مكتب المدعي العام بيانا مشتركا على الشبكة الداخلية للنيابة أمس الأربعاء، وصفوا فيه قرار الوزيرة بأنه "غير قانوني وغير معقول".وقالوا إن قرار الوزيرة لا ينتهك استقلال النيابة فحسب، بل يضر بسيادة القانون بصورة خطيرة، وحثوا الوزيرة على إعادة النظر في قرارها، حتى تفي النيابة بواجباتها ومسؤولياتها.وأفادت تقارير بأن بعض المدعين العامين الآخرين يتخذون خطوات للتعبير عن آرائهم بشأن هذه القضية، حيث ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أمس الأربعاء نقلا عن مسؤولين من مكتبي ادعاء في سيول أن المناقشات جارية حول ما إذا كان سيتم عقد اجتماع بين صغار المدعين. وصرح مسؤول في مكتب الادعاء لمنطقة "تشون تشُن" لوكالة يونهاب بأنه إذا تم عقد الاجتماع، فسيتم التعبير عن بعض الآراء الجماعية هناك. وإذا تم عقد الاجتماع، فسوف يكون أول اجتماع للمدعين العامين الصغار منذ عام 2013، عندما كانت وزارة العدل تضغط على المدعي العام آنذاك "تشيه دونغ اوك" للاستقالة، بسبب مزاعم أبوته لابن غير شرعي.وهناك أيضا تكهنات بأن كبار المدعين سوف يحذون حذوهم للاحتجاج بشأن هذه المسألة أيضا.