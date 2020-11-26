خلافات بين الأحزاب السياسية حول وكالة مكافحة الفساد

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فشلت اللجنة المكلفة بالتوصية بمرشحين اثنين لرئاسة مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين مرة أخرى في اختيار مرشحيها لرئاسة وكالة مكافحة الفساد الجديدة.وصرح رئيس نقابة المحامين الكورية "لي شان هي"، وهو أحد أعضاء اللجنة السبعة، للصحفيين أمس الأربعاء، بأن الاجتماع الرابع للجنة انعقد في وقت سابق من اليوم وانتهى دون اتفاق. وقال "لي" إن العضوين اللذين يمثلان حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي رفضا مرة أخرى التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار المرشحين.وقد توسط رئيس البرلمان "بارك بيونغ صوك" لعقد الاجتماع الأخير باعتباره فرصة أخيرة للتوصل إلى توافق بعد أن فشلت اللجنة في الاختيار خلال اجتماعاتها الثلاثة السابقة بسبب الخلافات الحزبية، وكان آخرها الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي.وحذر الحزب الديمقراطي الحاكم في وقت سابق من أنه سيدفع لإجراء مراجعات للقانون ذي الصلة، لإعاقة حق النقض لحزب قوة الشعب خلال اجتماع اللجنة الفرعية للجنة التشريع والقضاء، الذي سيعقد خلال اليوم الخميس، إذا رفض الحزب المحافظ التعاون مرة أخرى.ويريد الحزب الديمقراطي إطلاق الوكالة خلال هذا العام، بينما يتهم الحزب المعارض المعسكر الحاكم بالسعي إلى قمع الكتلة المعارضة عن طريق الوكالة الجديدة.