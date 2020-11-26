اكتشاف حالة إصابة جديدة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى

Photo : Getty Images Bank

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء العثور على حالة أخرى من حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى.وقالت وزارة البيئة إنه تم اكتشاف إصابة بسلالة "إتش 5 إن 8" شديدة العدوى في عينات من مخلفات الطيور البرية التي تم جمعها يوم 17 نوفمبر في مجرى مائي في منطقة "يونغ إين" بمقاطعة "كيونغ كي".وتعد هذه هي الحالة السابعة حتى الآن، وقد تم الإبلاغ عنها في نفس المنطقة التي شهدت حالات مماثلة في أواخر الشهر الماضي.وقررت الحكومة الكورية تمديد القيود على حركة الدواجن والماشية في تلك المنطقة حتى يوم 8 ديسمبر، بعد أن كان قد تم فرضها عند اكتشاف الحالة السابقة هناك يوم 28 أكتوبر.ودعا مسؤول في الوزارة المواطنين إلى ارتداء الكمامات وإيلاء المزيد من الاهتمام بالنظافة عند زيارة موائل الطيور المهاجرة، وإبلاغ السلطات على الفور إذا عثروا على طيور برية نافقة.