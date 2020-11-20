إنتاج كمية كبيرة من الصواريخ التكتيكية الكورية أرض أرض حتى عام 2025

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أكملت كوريا الجنوبية تطوير صواريخ تكتيكية أرض أرض يمكنها استهداف قطع المدفعية الكورية الشمالية طويلة المدى، ومن المتوقع أن يتم إنتاج كمية كبيرة منها حتى عام 2025.وفي هذا الإطار، عقدت إدارة برنامج اقتناء الدفاع أمس اجتماعا برئاسة وزير الدفاع "سو اوك" حيث قررت إنتاج مائتي صاروخ من هذا النوع بتكلفة تبلغ 320 مليار وون بدءا من هذا العام وحتى عام 2025.تجدر الإشارة إلى أن عملية تطوير هذه الصواريخ كانت قد بدأت بعد الهجوم المدفعي الكوري الشمالي على جزيرة يون بيونغ الكورية الجنوبية في عام 2010.ويتميز الصاروخ الجديد بأنه مزود برأس حربي قادر على اختراق عدة أمتار تحت الأرض، ومنصة ثابتة تطلق 4 صواريخ بشكل متتال، ومن يعتبر من أقوى أنظمة التسلح التي تستطيع تدمير المدفعية الكورية الشمالية في أسرع وقت ممكن.بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على خطة الدفعة الثالثة لإنتاج كمية من مدرعات "كي 2"، التي تعتبر من أهم المدرعات في القوات المسلحة الكورية الجنوبية والتي قام معهد علوم الدفاع بتطويرها باستخدام تكنلوجيا محلية.ومن المتوقع أن يتم إنتاج كمية كبيرة منها حتى عام 2023 بتكلفة تبلغ تريليونين و830 مليار وون.