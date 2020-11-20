لوحة بعنوان عالمان تفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة كورية إماراتية للرسم

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في مسابقة الرسم "ارسم كوريا الخاصة بك" التي نُظمت في الإمارات احتفالا بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا والإمارات، فازت لوحة بعنوان "عالمان" للفنانة الإماراتية "عائشة تشودري" بالجائزة الكبرى.وصرح المركز الثقافي الكوري في الإمارات بأنه نظّم المسابقة لاختيار لوحات الرسم التي تجيد التعبير عن الصداقة الكورية الإمارتية خلال الشهر الماضي في إطار مشروع المهرجان الكوري لعام 2020، وقرر منح الجائزة الكبرى للوحة "عالمان".كما منح المركز الكوري جائزة المرتبة الأولى للوحة بعنوان "لدينا ذكريات جيدة" للفنانة الكورية "كيم هانا"، وجائزة المرتبة الثانية المشتركة للوحة بعنوان "من أجل الازدهار معا" للفنانة الكورية "تشيه لوسي"، ولوحة بعنوان "الصداقة" للفنان "عزيز الشريف".وأوضح المركز الكوري أن 62 لوحة أنتجها إماراتيون وكوريون مقيمونهناك قد شاركت في المسابقة، وقامت لجنة التحكيم التي تضم الفنان الإماراتي"محمد الأستاد" الذي يعد من أبرز الفنانين الإماراتيين، بتقييم اللوحات المشاركة اعتمادا على معايير الإبداع والقدرات الفنية والتناسب مع موضوع المسابقة، وغيرها.وينوي المركز الثقافي الكوري في الإمارات تنظيم المزيد من الفعاليات عبر الإنترنت في المستقبل من أجل الترويج للثقافة الكورية بواسطة اكتشاف محبي "هالليو" الموهوبين والتعاون معهم.