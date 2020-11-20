البنك المركزي الكوري يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام

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قرر البنك المركزي الكوري اليوم رفع توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى سالب 1.1% بعد أن كان قد توقع في شهر أغسطس الماضي أن تصل هذه النسبة إلى سالب 1.3%.تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي كان قد توقع سالب 0.2% نموا للاقتصاد الكوري في شهر مايو الماضي، لكن الاقتصاد الكوري ظل يسجل ركودا مستمرا مما أدى بالبنك المركزي إلى تخفيض توقعاته إلى مستوى سالب 1.3%، ثم رفعها بشكل طفيف هذه المرة.وأوضح البنك أن الاستثمار في المرافق قد بدأ يتعافى كما تحسن وضع الصادرات، وتوقع أن يحقق الاقتصاد الكوري تعافيا معتدلا بقيادة الاستثمار في المرافق وتعزيز الصادرات.ورغم أن قطاع الخدمات ظل يسجل ركودا بسبب تقلص الأنشطة الاجتماعية الناتج عن تفشي فيروس كورونا، إلا أن المميزات التي يتمتع بها الهيكل الصناعي الكوري، المرتكز على التصنيع والتصدير والاستثمار في المرافق، ستخفف من العوامل السلبية.وقال البنك المركزي الكوري إنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد المحلي نموا يبلغ 3% في العام القادم، بعد أن كان قد 2.8% سابقا.