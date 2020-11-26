الرئيس مون: كوريا الجنوبية والصين تواصلان الجهود لتحقيق النزع الكامل للسلاح النووي

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن كوريا الجنوبية ستواصل العمل مع المجتمع الدولي ومع الصين، لوضع نهاية رسمية للحرب في شبه الجزيرة الكورية، وتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل.وصرَّح "مون" بذلك اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، الذي قام بزيارة مجاملة إلى الرئيس، خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام، حيث وصل أمس إلى كوريا الجنوبية.وأعرب "مون" عن امتنانه للدور البناء الذي تقوم به الصين وتعاونها في عملية السلام الكورية.ورحب "مون" بزيارة "وانغ" التي تأتي على الرغم من تفشي الوباء، باعتبارها علامة على قوة العلاقات بين البلدين الجارين، كما طلب منه نقل تمنياته الدافئة إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ".وفي إشارة إلى التعاون الثنائي الذي قام به البلدان استجابة لفيروس كورونا المستجد، توقع "مون" أن يعزز البلدان التعاون والتبادلات لتطوير الشراكة التعاونية الاستراتيجية. وفي إشارة إلى الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية والتي تحل في عام 2022، دعا "مون" إلى وضع خطط تنمية طويلة الأجل للعلاقات الثنائية.وأشار "وانغ" إلى الدعم المتبادل بين سيول وبكين وسط انتشار الوباء، وتطور الصداقة والتعاون، فضلًا عن الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.كما قال المبعوث الصيني إن الرئيس "شي" قال إنه يعتز بالصداقة والثقة المتبادلة مع "مون"، وطالبه بإيصال رسالة شفهية منه.