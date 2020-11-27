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السياسية

النائب العام يرفع دعوى قضائية ضد أمر إيقافه عن العمل

Write: 2020-11-27 10:43:04

النائب العام يرفع دعوى قضائية ضد أمر إيقافه عن العمل

Photo : YONHAP News

رفع النائب العام "يون صوك يول" أمس الخميس دعوى قضائية ضد أمر وزيرة العدل "تشو مي إيه" بوقفه عن العمل.
وقال "يون" إنه رفع الدعوى إلى محكمة سيول الإدارية الساعة 3 مساء، كما طلب إصدار أمر قضائي في وقت متأخر من الأربعاء لوقف سريان أمر الإيقاف الذي أصدرته الوزيرة.
وفي الشكوى المقدمة أمس الخميس، زعم "يون" أن المزاعم المثارة ضده غير صحيحة ومبالغ فيها.
وقال محامي "يون" إنه يمكن استخدام أمر التعليق عندما يكون من المتوقع اتخاذ إجراءات تأديبية شديدة مثل الفصل عن العمل. وأضاف أن المزاعم التي أثارتها الوزيرة ليست صحيحة، وأنه حتى لو كانت صحيحة فلا تستوجب الفصل من الخدمة.
واشار إلى أن السعي من جانب واحد إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وتعليق الخدمة يعني فعليّا فصل "يون" عن العمل، وهو ما يقوض النظام المعمول به في فترة ولاية المدعي العام والديمقراطية وسيادة القانون.

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