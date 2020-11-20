وزيرة الخارجية الكورية تجتمع مع نظيرها الصيني في سيول

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اتفق وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين على ضرورة إدارة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، وسط عملية نقل السلطة الجارية في الولايات المتحدة.كما أكد الجانبان مجددا على موقفهما المشترك بأن زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية ستتم بمجرد استقرار وضع جائحة كورونا.وقد اجتمعت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" ووزير الخارجية الصيني "وانغ يي" لمدة 3 ساعات في مقر وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس، حيث ناقشا العلاقات الثنائية وقضايا شبه الجزيرة الكورية والقضايا الإقليمية والدولية.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية، اتفق الوزيران على أن بيونغ يانغ تراقب نقل السلطة في الولايات المتحدة من منطلق موقف الانتظار والترقب، وسط تفشي وباء كورونا.وقال "وانغ" إن سياسة سيول تجاه كوريا الشمالية القائمة على السلام هي التوجه الصحيح، مؤكدا على أن بكين مستعدة لمواصلة تقديم الدعم والتعاون.ووفقا لمسؤول في الوزارة، اتفق الجانبان أيضا على أنهما بحاجة إلى مواصلة الاتصال والتعاون الوثيق، لمواصلة إدارة الوضع في شبه الجزيرة بثبات ودفع عملية السلام إلى الأمام.