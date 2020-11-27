رئيس الوزراء الكوري يصف وضع كورونا في البلاد بأنه خطير جدا

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قال رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سيه كيون" اليوم الجمعة إن فيروس كورونا ينتشر مرة أخرى وبشكل حاد في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستدرس اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الحجر الصحي من أجل احتواء العدوى.صرح رئيس الوزراء "تشونغ" بذلك خلال اجتماع ترأسه في المقر المركزي للإجراءات المضادة للكوارث والسلامة، حيث أشار أيضا إلى أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا سجلت أعلى مستوياتها منذ شهر مارس الماضي بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة 500 حالة لليوم الثاني على التوالي.ووصف وضع كورونا الحالي في كوريا الجنوبية بأنه "خطير وعاجل جدا".وقال "تشونغ" إن كوريا تشهد اندلاع عدوى جماعية في أماكن مختلفة، منها المدارس والكنائس والحانات والقواعد العسكرية.ونقل عن الخبراء تحذيرهم من أن عدد الإصابات اليومي قد يرتفع إلى ألف حالة إذا لم تتمكن البلاد الآن من التصدى لظاهرة عودة انتشار الفيروس.ودعا رئيس الوزراء أفراد الشعب إلى البقاء في منازلهم والامتناع عن الاتصال بالأشخاص الآخرين بقدر الإمكان.