بيونغ يانغ تمارس تصرفات حذرة بعد فوز بايدن في الانتخابات

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قالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية تمارس تصرفات حذرة بعد فوز "جو بايدن" في انتخابات الرئاسة الأمريكية.ووفقا للنائب البرلماني "كيم بيونغ كي" عن الحزب الديمقراطي الحاكم، قالت وكالة المخابرات الوطنية في تقرير قدمته للجنة المخابرات البرلمانية اليوم الجمعة، إن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، بما في ذلك صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم، لم تنشر بعد أي أنباء تتعلق بفوز "بايدن".ويعتبر هذا على النقيض من الطريقة التي تحدثت بها وسائل الإعلام في كوريا الشمالية عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة عندما فاز ترامب، حيث تم ذلك في غضون 10 أيام من انتهاء الانتخابات.وأضاف النائب "كيم" أن كوريا الشمالية قد أمرت بعثاتها الدبلومامسية في الخارج بالامتناع عن استفزاز الولايات المتحدة ، محذرة رؤساء تلك البعثات من أنهم سيحاسبون في حالة حدوث أي مشكلة في هذا الشأن.وقال التقرير إن هذا يشير إلى أن بيونغ يانغ أصبحت قلقة من اضطرارها إلى البدء من جديد في السعي إلى تحسين علاقاتها مع واشنطن.