الحزب الحاكم يدرس تخصيص تريليوني وون كمدفوعات إغاثة للمرة الثالثة

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تبين أن الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية يدرس إمكانية تخصيص حوالي تريليوني وون كمدفوعات إغاثة للمرة الثالثة من أجل التغلب على الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.وقال الحزب اليوم الجمعة إن مسؤوليه نافشوا خلال اجتماع مغلق للمجلس الأعلى للحزب عقد أمس الخميس، إمكانية استخدام حوالي تريليوني وون من أموال الطوارئ الحكومية لجولة ثالثة من مدعوفات الإغاثة.لكن بعض المسؤولين في المجلس دعوا إلى استخدام الأموال المدرجة بالفعل في ميزانية العام القادم لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة وغيرهم ممن تضرروا بشدة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، بدلا من استخدام أموال الطوارئ.ومن جانبه يتمسك حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي بموقفه الداعي إلى إلغاء الميزانية الخاصة بمبادرة الصفقة الكورية الجديدة التي تبلغ قيمتها 21.3 تريليون وون، لتحل محلها ميزانية مخصصة لمعيشة الشعب للمساعدة على التغلب على تداعيات فيروس كورونا، منها 3.6 تريليون وون لمدعوفات الإغاثة للمتضررين من تلك التداعيات.