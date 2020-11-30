وقود الفحم يمثل 37% من إمدادات الطاقة في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات رسمية أن توليد الطاقة من الفحم يمثل حوالي 37 في المائة من إمدادات الطاقة في كوريا الجنوبية، على الرغم من تعهد الدولة بتحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2050.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية حول الطاقة الكهربائية أمس الأحد، بلغ حجم توليد الطاقة في البلاد حوالي 412 ألف غيغاواط في الساعة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بانخفاض نسبته 2.55% مقارنة بالعام السابق.ومن بين إجمالي حجم الطاقة المولدة، وصل توليد الطاقة من الفحم إلى 152 ألف غيغاواط في الساعة، بانخفاض 10,5% على أساس سنوي. ورغم هذا الانخفاض الحاد، استحوذت الطاقة التي تعمل بوقود الفحم على الجزء الأكبر من إجمالي توليد الطاقة في البلاد بنسبة تصل إلى 36,8%.وأنتجت محطات الطاقة النووية 117 ألف غيغاواط في ساعة خلال الفترة المذكورة، وهو ما يمثل 28,5% من إجمالي توليد الطاقة، بينما انخفض حجم إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 2,5% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، وبلغت نسبتة حصتها 6,8%.