السلطات الكورية ترفع التباعد الاجتماعي خارج منطقة العاصمة إلى المستوى1.5

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية رفع قواعد التباعد الاجتماعي في المناطق الواقعة خارج منطقة العاصمة إلى المستوى 1.5 بدءا من الغد الأول من ديسمبر. ومع ذلك، قررت الحكومة الحفاظ على إرشادات التباعد الاجتماعي عند المستوى 2 الحالي لمنطقة سيول الكبرى، مع فرض تدابير حجر صحي إضافية للمرافق الأكثر عرضة لعدوى كورونا.وكشف رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" عن هذا القرار بعد ظهر أمس الأحد بعد اجتماع حكومي بشأن سبل التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وسط الموجة الثالثة من الوباء. وسوف يتم تطبيق هذه التعديلات اعتبارا من الغد الثلاثاء ولمدة 14 يوما في المناطق خارج منطقة العاصمة، ولمدة أسبوع لمنطقة سيول الكبرى.وبموجب إجراءات الحجر الصحي الأكثر صرامة، سيتم حظر حمامات الساونا ومرافق الراحة في المجمعات السكنية والمرافق الرياضية الداخلية للتمارين الرياضية والكيك بوكسينغ في منطقة العاصمة الكبرى. وسوف تنظر الحكومة في رفع التباعد الاجتماعي إلى المستوى 2 في بوسان والأجزاء الغربية من مقاطعة كانغ وان ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ ومقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ ومقاطعة شمال جولا، وهي المناطق التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات.