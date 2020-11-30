المحكمة تنظر اليوم في قرار وزيرة العدل بإيقاف النائب العام

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ستنظر محكمة محلية اليوم الاثنين في الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام "يون صوك يول" للحصول على أمر قضائي ضد قرار وزيرة العدل "تشو مي إيه" بوقفه عن العمل.ومن المقرر أن تبدأ محكمة سيول الإدارية مداولاتها في هذه القضية في الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين، ومن المرجح أن يتوصل القاضي إلى نتيجة نهائية الليلة أو غدا الثلاثاء نظرا لخطورة القضية، وذلك بعد الاستماع إلى مرافعات ممثلي وزيرة العدل والنائب العام.وكانت الوزيرة "تشو" قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها قررت وقف "يون" من الخدمة الفعلية، مشيرة إلى ارتكابه سوء سلوك خطير، بما في ذلك المراقبة غير القانونية للقضاة في القضايا السياسية الحساسة. ومن جانبه رفع المدعي العام دعوى أمام المحكمة بعد يوم واحد من ذلك القرار، مطالبا بإصدار أمر قضائي ضد أمر الوزيرة.