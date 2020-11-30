زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعا للتحضير لمؤتمر الحزب الحاكم

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عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم لمناقشة التحضير لمؤتمر الحزب المقرر عقده في يناير القادم.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين، إنه تم خلال اجتماع المكتب السياسي الموسع الذي عقد أمس الأحد، مناقشة وفحص الاستعدادات للمؤتمر الثامن للحزب بعد أن تلقى كيم تقريرا في هذا الشأن.وأضاف التقرير أن الاجتماع انتقد بشدة أجهزة التوجيه الاقتصادي لفشلها في توفير التوجيه العلمي وفشلها في التغلب على الذاتية والشكليات في عملها.كما أشار التقرير، دون تقديم المزيد من التفاصيل، إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة تنفيذ السياسات الاقتصادية للحزب على أساس علمي وإظهار التفاني والمسؤولية.وكان كيم قد قال في شهر أغسطس الماضي إنه سيعقد المؤتمر الثامن للحزب في يناير، وأنه ينوي تقديم خطة جديدة للتنمية الاقتصادية مدتها خمس سنوات.