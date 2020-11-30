ألبوم بي لفرقة بي تي إس يتصدر مخطط بيلبورد 200

Photo : YONHAP News

تصدرت فرقة بي تي إس الشبابية الكورية المخططات الموسيقية مرة أخرى بألبومها "بي" الذي ظهر لأول مرة في المرتبة الأولى على مخطط ألبومات بيلبورد الرئيسي.وأعلنت بيلبورد أمس الأحد أن أغنية فرقة بي تي إس بعنوان "بي" قد ظهرت لأول مرة في المرتبة الأولى على لائحة أفضل 200 ألبوم لديها، وهو الترتيب الأسبوعي للألبومات الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية.ويعتمد الترتيب على مبيعات الألبوم وتتبع الألبومات المكافئة ومعدل الاستماع للألبومات المكافئة.وقالت بيلبورد إن ألبوم "بي" الذي تم إصداره يوم 20 نوفمبر، حصل على 242 ألف وحدة ألبومات مكافئة في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي يوم 26 نوفمبر.ويعتبر "بي" هو الألبوم الخامس لفرقة بي تي إس الذي يدخل مخطط بيلبورد في المركز الأول منذ أن تصدرته الفرقة لأول مرة في يونيو 2018 بألبوم "لوف يورسلف: تير".