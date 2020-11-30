مدينة سيول تنفذ إجراءات نقل عام خاصة في يوم امتحان دخول الجامعات

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ستنفذ مدينة سيول إجراءات نقل عام خاصة من أجل المتقدمين للاختبار السنوي لدخول الجامعات الذي سيعقد يوم الخميس.وأوضحت حكومة المدينة اليوم الاثنين أن عمليات تشغيل مترو الأنفاق في ساعة الذروة الصباحية ستمتد من الساعة السادسة وحتى العاشرة صباحا، مقارنة بفترة الأيام العادية التي تمتد من السابعة وحتى التاسعة صباحا، كما سيتم تشغيل المزيد من القطارات على مدار اليوم.وسوف تعمل حافلات وسط المدينة بشكل متكرر بين الساعة السادسة والثامنة و10 دقائق صباحا، كما سيتم تسيير حوالي 19 ألف سيارة أجرة خاصة على الطرق في ساعات الصباح.وسوف يتم وضع حوالي 730 مركبة مملوكة للمدينة ومركبة خاصة في حالة الاستعداد بالقرب من محطات مترو الأنفاق ومحطات الحافلات والمواقع الرئيسية الأخرى للمساعدة في نقل الطلاب إلى مواقع الاختبار الخاصة بهم، بحيث يتم نقلهم مجانا إذا طلبوا ذلك.وفي يوم اختبار القدرات الدراسية ستطلب حكومة مدينة سيول أيضا من موظفي البلدية والشركات العامة تأخير بدء العمل لمدة ساعة واحدة، أي حتى الساعة 10 صباحا، من أجل تقليل الازدحام المروري.